Andrea Damante e Gianluca Vacchi animano la notte della Villa delle Rose

La Villa delle Rose di Misano Adriatico si è fatta trovare pronta per la Notte Rosa proponendo in consolle due special guest: Andrea Damante (venerdì 5 luglio) e Gianluca Vacchi (sabato 6), qualche giorno prima di dare il via alla programmazione 2019 di Cocoon Riccione, in calendario ogni mercoledì dal 10 luglio al 21 agosto con ospiti dello spessore di Sven Väth, Ilario Alicante e Dana Ruh. Andrea Damante e arrivato alla Villa delle Rose in concomitanza con l’uscita del suo nuovo singolo “Think About”, realizzato insieme a Malu Trevejo e Yung Miami. Testimonial di importanti brand quali YSL, Guess, Mont Blanc e Marciano, Damante vanta 2,2 milioni di follower su Instagram e oltre 29 milioni di visualizzazioni su YouTube; suona spesso in Romagna, in particolare proprio alla Villa delle Rose e al Peter Pan di Riccione. Resident a Ibiza la scorsa estate, prossimo ad esibirsi per la prima volta all’epico festival Tomorrowland, Gianluca Vacchi sa essere in contemporanea imprenditore, stella dei social media, dj e producer. Tra serate a Las Vegas, Dubai, Amsterdam e Miami, Vacchi ha trovato il tempo di dedicarsi anche alle produzioni discografiche con label del calibro di Spinnin’ Records (considerata la label dance più importante al mondo) e Armada Deep. Proprio con Armada Deep la scorsa primavera è uscito il suo singolo ‘Come On And Show ‘Em’.