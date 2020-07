Malore fatale in mare, turista perde la vita sulla battigia

Tragedia sulla spiaggia di Rimini, nella mattinata di mercoledì, dove un anziano turista modenese ha perso la vita mentre stava facendo il bagno. Il dramma si è consumato intorno alla 11 nello specchio di mare davanti al Bagno 106 quando l'uomo, un 70enne, pare abbia accusato un malore improvviso ed è sparito in acqua. E' scattato l'allarme e il salvataggio è intervenuto per riportare a riva il turista e iniziare le manovre di primo soccorso mentre è stato allertato il 118 accorso sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno provato per quasi un'ora a cercare di rianimare il 70enne ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla spiaggia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.

