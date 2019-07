Anni di botte e minacce di morte dal compagno pugile: arrestato l'uomo

Li aspettava terrorrizzata sul pianerottolo delle scale esterne dell'abitazione. Era ancora sotto choc la donna che dopo anni di botte e minacce di morte ha trovato il coraggio, domenica sera, di chiedere aiuto alla polizia e denunciare il compagno. Alle 20.30 una volante è infatti intervenuta in via Coronelli dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla vittima, che aveva appena subito l'ennesima aggressione.

La 46enne, di origine ucraina, ha subito chiesto agli agenti di entrare in casa, perché si vergognava di essere vista dai vicini, ma anche perché all'interno c'era il suo compagno completamente fuori di sé che, appena visti i poliziotti ha iniziato a urlare contro la donna: "Tu sei una donna e devi stare al posto tuo. Questi li hai chiamati e fatti entrare tu. Appena vanno via facciamo i conti". Il 41enne J.A., di origine macedone, non si calmava in nessun modo, tanto che la compagna ormai in preda alla paura si è nascosta in un angolo della casa, ma gli agenti sono riusciti a rassicurarla ricostruendo così al dinamica dei fatti. A quel punto l'uomo ha cominciato a sferrare pugni sul mobilio della casa e a urlare: "Se parli poi lo sai cosa ti aspetta", allargando le minacce anche alle forze dell'ordine: "Uscite da casa mia, senza mandato non potete entrare, uscite immediatamente, adesso chiamo il mio avvocato e vi rovino". Vista la situazione sono arrivate altre due volanti e l'uomo è stato allontanato dalla compagna che,s entendosi al sicuro, ha raccontato di essere fidanzata con lui da circa tre anni, di convivere da due, ed essersi trasferite da pochi giorni in via Coronelli. La loro relazione era sempre stata macchiata dalla violenza, J.A. era sempre stato aggressivo, irascibile e possessivo, impedendole di avere una normale vita quotidiana. La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare, ma nell'ultimo periodo la situazione si era aggravata e le violenze erano all'ordine del giorno, e le minacce sempre accompagnate dal coltello.

Domenica, infatti, oltre alle botte, l'uomo gli aveva puntato contro due coltelli da cucina, che i poliziotti hanno trovato sul tavolo del soggiorno. Inoltre, gli uomini delle Volanti hanno scoperto che la donna era senza documenti, il compagno glieli aveva sottratti e nascosti in un mobile chiuso a chiave, privandola così della libertà. Vista la gravità della situazione, le minacce, i maltrattamenti e la pericolosità dell'uomo, che l'ha sempre colpita con la tenica da boxeur, attività sportiva che praticava, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere con le accuse per maltrattamenti in famiglia aggravati, minacce gravi aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.