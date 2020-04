Anniversario della Liberazione, Emma Petitti lancia un appello ai ragazzi: "Studiate la storia e sarete liberi"

In occasione del 75° anniversario della Liberazione, quest’anno celebrato senza la possibilità di manifestazioni e cerimonie pubbliche, la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti ha rivolto un messaggio agli studenti dell’Emilia-Romagna per ricordare l’importanza della testimonianza e della conoscenza della storia. Per questo l’Assemblea – ha confermato la presidente – intende continuare a sostenere tutte le iniziative rivolte ai ragazzi che promuovono esperienze di conoscenza delle vicende storiche e dei luoghi simbolo del secolo scorso.

Il pensiero di Emma Petitti va alla generazione dei testimoni che hanno vissuto la Liberazione e la storia di rinascita del nostro paese. “Anche gli ultimi testimoni, donne e uomini che hanno vissuto la Liberazione, rimarranno chiusi nelle loro case. I nostri anziani sono i soggetti più a rischio e molti di loro ci hanno lasciato proprio in questi giorni senza nemmeno poter ricevere l’ultimo saluto e un pubblico tributo di riconoscenza. Il pensiero di questa generazione che se ne va in silenzio mi rattrista profondamente. Cogliere l’eredità di diritti e libertà consegnataci con tanto sacrificio è per noi un dovere”.

L’Assemblea legislativa da anni promuove iniziative per le scuole come il percorso sulla cittadinanza attiva conCittadini, i viaggi della memoria e i viaggi per l’Europa con il contributo scientifico degli istituti storici provinciali e di altre importanti istituzioni del nostro territorio, nonché di importanti Istituzioni internazionali come lo Yad Vashem di Gerusalemme, il Memorial de la Shoah di Parigi e l’Anne Franke di Amsterdam che si occupano di studiare le vicende del secolo scorso e preservare il ricordo di quanto accadde.

“Oggi – scrive ancora la presidente agli studenti - anche queste nostre proposte “sul campo”, come le vostre lezioni in aula, sono state sospese. Non si deve invece arrestare lo studio della storia che ci rende cittadini più consapevoli e quindi più liberi. Per questo festeggiare la Liberazione quest’anno avrà, credo, un valore speciale – conclude Petitti - e potrà farci sentire ancora più uniti e consapevoli delle preziose conquiste civili che ci sono state consegnate.”

Nella sua lettera inviata grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, la Presidente ringrazia tutte le istituzioni scolastiche e universitarie, i docenti e il personale scolastico, per l’impegno e il ruolo fondamentale che stanno svolgendo in questa delicata fase di emergenza.

In occasione del 25 aprile il portale dell’Assemblea legislativa pubblica una speciale sezione dedicata al 25 aprile dove è possibile rintracciare virtualmente tutti i partner scientifici dei progetti che ogni anno accompagnano i ragazzi delle scuole emiliano-romagnole in centinaia di esperienze e viaggi studio per conoscere i luoghi significativi del ‘900 con la guida di testimoni ed esperti, in linea con quanto previsto dalla legge regionale.