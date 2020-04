Anniversario "digitale", le iniziative di Santarcangelo per il 25 aprile

Il 25 Aprile 2020 ricorre il 75° anniversario della Liberazione d’Italia. Un anniversario che non potrà essere celebrato con il consueto programma di iniziative, che quest’anno sarebbe stato particolarmente ricco di eventi. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, infatti, non è possibile prevedere momenti pubblici, anche al fine di evitare assembramenti: per questo motivo, accogliendo l’invito dell’Anpi di Santarcangelo, l’Amministrazione comunale ha deciso di celebrare la Liberazione con alcune iniziative digitali. Sabato 25 aprile alle ore 10 si svolgerà un’azione simbolica che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune: evento e luogo restano a sorpresa, il consiglio è sintonizzarsi puntualmente per non perdere questo breve momento commemorativo. A seguire, sempre sulla pagina Facebook del Comune, sarà pubblicato il contributo dell’Amministrazione comunale al flash mob digitale indetto dall’Anpi.

L’associazione, infatti, ha invitato tutti a pubblicare su Facebook e/o Instagram un’immagine rappresentativa della Liberazione a partire dalle ore 9: una foto di famiglia, di un 25 Aprile passato o un disegno, taggando poi le pagine social dell’Anpi di Santarcangelo, dell’Anpi Provinciale di Rimini e dell’Anpi nazionale insieme a tre amici, usando gli hashtag #oraesempreresistenza #bellaciaoinognicasa e #iorestolibero. Sempre nell’ambito della celebrazione digitale della ricorrenza, Comune e Anpi hanno invitato le scuole di Santarcangelo a partecipare al flash mob con contributi realizzati dagli alunni, prendendo spunto dall’opera e dalla figura di Gianni Rodari, di cui proprio quest’anno ricorrono il centenario della nascita e il quarantennale dalla scomparsa. Infine, nei giorni compresi tra il 25 Aprile e il Primo Maggio, ripercorrendo idealmente la rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” inaugurata lo scorso anno, l’Anpi di Santarcangelo propone un nutrito programma di iniziative digitali. Domenica 26 aprile sulla pagina Facebook dell’associazione sarà pubblicato “Partigiane”, video sulle donne partigiane del riminese prodotto dal Coordinamento Donne Rimini in collaborazione con t.club, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea di Rimini, Anpi Provinciale di Rimini e biblioteca civica Gambalunga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì 27 aprile l’invito è invece a seguire la trasmissione “La scelta – I partigiani raccontano” condotta da Gad Lerner, in onda dalle 20,20 alle 20,45 su Rai Tre: un’anticipazione dell’opera editoriale “Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana”, in uscita in questi giorni con la produzione dall’Anpi in collaborazione con i giornalisti Gad Lerner e Laura Gnocchi. Martedì 28 aprile ancora in diretta Facebook si svolgerà “Le bufale del fascismo e la comunicazione ai tempi dei social”, dialogo tra l’Anpi e Valerio Lo Muzio – giornalista di Repubblica – intorno a fake news, comunicazione e deep web. Nei giorni successivi è in programma invece l’iniziativa in due parti “Lib(e)ro”: mercoledì 29 aprile andrà in scena la lettura di brani tratti dal libro “Fulmine un cane coraggioso – La Resistenza raccontata ai bambini”, di Anna e Michele Sarfatti, mentre giovedì 30 aprile si svolgerà il flash mob digitale #libriresistenti, con l’invito a condividere sui social un libro sulla Resistenza, utilizzando l'hashtag #libriresistenti e taggando le pagine social dell’Anpi insieme a tre amici. Sorpresa finale il Primo Maggio, con un’altra azione simbolica che sarà svelata nei prossimi giorni.