Annullata la processione del Venerdì Santo a Montefiore

La processione del Venerdì Santo, una tradizione secolare che ogni anno si rinnova nelle strade di Montefiore Conca quest’anno non si svolgerà. Una processione che nel corso dei secoli ha sempre animato le strade del borgo nemmeno i Grandi Conflitti Mondiali ne hanno impedito lo svolgimento. Nel corso dei secoli solo la neve riuscì a fermarla una volta ed oggi viene fermata per la seconda volta dal Coronavirus. La notizia della cancellazione della Processione è stata annunciata dallo stesso sindaco del borgo della Valconca, Filippo Sica che, insieme all’Amministrazione comunale, invita i cittadini a non rinunciare allo spirito genuino della Pasqua nonostante la lontananza: “invitiamo tutte le famiglie montefioresi ad esporre un lumino commemorativo alla finestra di ogni casa e sul rituale percorso della processione, per renderne vivo ed indelebile il ricordo, “perché se è vero che la Tradizionale Processione del Venerdì Santo quest’anno non può vederci materialmente vicini , può però tenerci insieme se rivolgiamo un pensiero al suo significato più profondo, ai suoi simboli, alle sue luci, ai suoi suoni, alle emozioni che suscita in centinaia d’anni di memoria.” Venerdì 10 aprile alle ore 21.15, sarà possibile anche seguire in streaming, attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune di Montefiore Conca, un piccolo contributo artistico realizzato dal regista Joseph Nenci per l’occasione.

L'amministrazione comunale di Montefiore Conca ricorda che nei giorni scorsi ha attivato una raccolta fondi (SOS Montefiore Conca) che servirà a finanziare il reperimento di materiale igienico sanitario (mascherine, guanti, disinfettanti e igienizzanti) oltre a sostenere l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie in condizioni di maggiore disagio. “Aiutaci ad aiutare” donando sul c/c intestato al Comune di Montefiore Conca Iban: IT 30 S 03599 01800 000000139044 Causale: Montefiore Conca Emergenza Covid19