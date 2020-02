Annuncia su Facebook di volerla fare finita, provvidenziale l'intervento della polizia di Stato

Provvidenziale intervento della polizia di Stato che, nella serata di mercoledì, ha sventato il suicidio di una ragazza. La donna, un 46enne di origini milanesi, nel pomeriggio aveva annunciato su Facebook l'intenzione di togliersi la vita e diversi amici avevano contattato il 112 per dare l'allarme. Il personale della Questura ha così iniziato a muoversi per rintracciare il cellulare della donna e, allo stesso tempo, di chiamarla nel tentativo di farla desistere ma dall'altro capo il telefono rimaneva muto. Nel frattempo, alle 19 al cambio di turno, un agente ha preso servizio e rendendosi conto dell'agitazione si è informato per capire quello che stava accadendo. Informato dai colleghi, il poliziotto ha così capito che l'aspirante suicida era una sua conoscente e ha chiamato col proprio cellulare la 46enne. La donna, questa volta, ha risposto al telefonino spiegando di essere molto afflitta e riferiva, senza specificare il motivo, di voler essere lasciata in pace.

Il personale della Questura ha potuto così agganciare il segnale dello smartphone della donna e scoprire che si trovava a Bellaria. Una pattuglia, con anche l'amico della 46enne, è partita a sirene spiegate per cercare di individuarla e durante il tragitto l'agente ha ricontattato l'amica convincendola a dare loro la posizione esatta in cui si trovava. Rintracciata, alla vista delle divise l'aspirante suicida si è sciolta in un pianto liberatorio, trovando conforto e dando sfogo alle frustrazioni dovute ad un momento di vita difficile e triste a causa di problemi economici convincendosi che l'insano gesto non avrebbe risolto il problema ma solo acuito la sofferenza dei propri cari.