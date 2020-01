Antenne a Misano, Pontis (Lega): "Basta arroganza, il sindaco impari a parlare con tutti i cittadini"

“Finalmente il sindaco Piccioni si è reso conto che a Misano esistono anche altri cittadini e non solo quelli che hanno votato per lui”. Veronica Pontis, consigliere comunale di opposizione in quota Lega e candidata alle prossime elezioni regionali a sostegno della Borgonzoni, risponde così al primo cittadino dopo aver letto quanto da lui dichiarato sulla questione dell’antenna telefonica a Misano Monte.

“Basta arroganza, Piccioni deve capire che non è solo il sindaco di una parte ma il sindaco di tutti e deve ascoltare tutti anche coloro che gliele cantano contro - continua Pontis - Io e il mio collega di partito Sensoli abbiamo fatto solo il nostro dovere di Consiglieri rispondendo alla richiesta di confronto avanzata da un nutrito gruppo di residenti. Non è stato strumentalizzato nulla e il sindaco lo sa, perché c’erano pure i suoi consiglieri di maggioranza. Ci siamo spesi come garanti sul procedimento amministrativo e burocratico su cui vigileremo, compito affidatoci dal nostro ruolo di consiglieri di opposizione. Voglio dire che io sono stata chiamata dai cittadini a un incontro perché loro dicevano di non sapere nulla di certo sulla collocazione di questa antenna, sono preoccupati e io ho reso pubblico quello che loro mi hanno detto e nient’altro. Ci accusa di strumentalizzare. Ma strumentalizzare cosa? Siamo stati chiamati e siamo andati. Non dovevamo farlo? Mi sembra chiedere troppo”.