Anziana aggredita in casa e picchiata a sangue per rubarle 200 euro

Feroce rapina in pieno giorno, a Bellaria, con una 85enne picchiata a sangue dai ladri entrati nel suo appartamento. Per la vittima il pomeriggio da Arancia Meccanica è iniziato intorno alle 15 quando, come riportail Resto del Carlino, nell'abitazione di via Vespucci sono entrati tre malviventi incappucciati che hanno bloccato l'anziana immobilizzandola con delle fascette da elettricista e tappandole la bocca con del nastro adesivo. Mentre uno dei rapinatori teneva sotto controllo l'85enne, mollandole di volta in volta schiaffi e pugni, gli altri due hanno rovistato in ogni angolo fino a mettere insieme un bottino da 200 euro per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. E' stata la stessa vittima, riuscita a liberarsi, a chiamare sotto choc il figlio per dare l'allarme. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno portato l'anziana, picchiata a sangue, in pronto soccorso per le cure del caso. Sono in corso le indagini per riuscire ad individuare la banda di malviventi.