Anziano automobilista si perde in campagna, recuperato dalla Stradale

Momenti di paura per un automobilista 70enne che, molto probabilmente disorientato dal troppo caldo, si è perso in una strada di campagna. A dare l'allarme, nella mattinata di martedì, è stata la figlia dell'uomo che si trovava a Bologna ed è stata raggiunta telefonicamente dal parente che in preda alla confusione non sapeva più spiegare dove si trovasse. La donna, a sua volta, ha allertato ha contattato la polizia Stradale fornendo il numero di telefono del 70enne che, dopo diversi tentativi, è stato raggiunto dagli agenti. Al cellulare l'anziano è parso subito in stato confusionale e ha saputo riferire che si trovava nella zona di Rimini nord in una strada di campagna e di non essere nemmeno n grado di uscire dall'abitacolo. Le pattuglie sono partite alla sua ricerca e, dopo diversi tentativi, hanno rintracciato il 70enne in via Orsoleto. Nel frattempo, la figlia si è messa in viaggio verso Rimini quando è stata contattata dal personale della Stradale che aveva recuperato il genitore.