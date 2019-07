Anziano colto da malore in acqua rischia di annegare

Pomeriggio di paura per un anziano che, colto da malore mentre stava facendo il bagno in mare, ha rischiato di annegare. Tutto è successo poco dopo le 17 quando l'uomo, un 79enne, si è accasciato in pochi centimetri d'acqua davanti al Bagno 142 ma è stato visto dal salvataggio che è intervenuto prontamente per riportarlo a riva. Mentre scattava l'allarme, che ha fatto accorrere sulla battigia il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, il salvataggio ha iniziato a praticare le manovre di primo soccorso che si sono rivelate fondamentali per rianimare l'anziano. I sanitari lo hanno poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi ma non sarebbe in pericolo di vita.