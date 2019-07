Aperte le fogne e liquami in mare, scatta il divieto di balneazione

Le piogge delle ultime ore hanno fatto scattare l'apertura degli scarichi fognari in mare e, di conseguenza, il divieto di balneazione per 18 ore. Sono quindi vietati i tuffi a Torre Pedrera (Brancona), Viserbella (La Turchia), Rimini Marina Centro (Ausa), Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella), Miramare, (Roncasso), Riccione (Rio Asse), Cattolica (foce del Ventena e viale Fiume). Viste le previsioni meteo, che indicano un ulteriore peggioramento anche per la giornata di domenica, il divieto di balneazione dovrebbe terminare nella giornata di lunedì.