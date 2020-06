Apicoltore finisce nel dirupo, trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

E' stato ricoverato al "Bufalini" di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi, un apicoltore di Gemmano rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di giovedì. L'uomo, dai primi accertamenti,intorno alle 19.15 si trovava nelle campagne del paesino della Valconca quando per cause ancora in corso di accertamento è scivolato da un muro di contenimento rovinando a terra dopo un volo di oltre tre metri. Soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, i sanitari si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione e hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, l'apicoltore è stato poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per ricostruire con esattezza quanto accaduto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri Forestali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.