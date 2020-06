Appaiono anche nel riminese i misteriosi striscioni anonimi

"Nel paese della bugia la verità è una malattia. Giù le mascherine tutti a scuola”: anche nel riminese compaiono gli striscioni anonimi che, in tutta la Romagna, stanno facendo capolino in varie città. Due quelli apparsi nella zona sud della provincia all'alba di giovedì: a Cattolica, in piazza del Tramonto e a San Giovanni in Marignano, al Parco dei Tigli. Nei giorni scorsi sono spuntati anche in altre città romagnole ma, il loro significato così come gli autori, sono rimasti sconosciuti.

