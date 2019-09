"Appartamento" di fortuna nei sotterranei dell'ospedale "Infermi"

Un vero e proprio dormitorio abusivo quello che un teramano 40enne, con problemi di tossicodipendenza, si era ricavato nei sotterranei del pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini. A scoprire l'inquilino, durante i controlli della struttura, sono stati gli agenti del posto di Polizia di Stato che presidia il nosocomio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era senza soldi e senza lavoro e ha candidamente ammesso di occupare quell'area già da alcuni giorni. Fatto sgomberare, è stato deunciato per invasione di pubblici edifici e, vista la sua pericolosità sociale, il Questore ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini per tre anni.