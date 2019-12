Appartamento in fiamme, evacuata una intera famiglia

Momenti di paura per una famiglia di 5 persone, residenti in un appartamento nel quartiere dei Padulli, al cui interno è scoppiato un incendio. L'allarme è scattato verso le 21.40 di domenica quando, improvvisamente, le fiamme si sono sprigionate nel soggiorno dell'abitazione di via Secchiano. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare i residenti e a spegnere il rogo che ha completamente distrutto gli arredi. A causa del calore e del fumo, le stanze interessante dall'incendio sono state dichiarate inagibili. Solo verso le 23.30, al termine delle operazioni, il personale del 115 ha provveduto a dichiarare il cessato pericolo. Nessuno dei residenti è rimasto ferito o intossicato.