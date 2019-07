Appartamento in fiamme, le stanze devastate dal fuoco e dal fumo

Un incendio devastante quello che è scoppiato nel pomeriggio di martedì, a Rimini, e che ha visto un appartamento venire dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo. Il rogo si è sprigionato intorno alle 18.45 in via Carducci, in un'abitazione al piano terra, e ha fatto accorrere sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Per permettere alle autobotti di operare, sia viale Griffa che la stessa via Carducci è stata chiusa al traffico. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.