Applicava al proprio cane un collare elettrico, proprietario denunciato

In seguito ad alcune segnalazioni, una pattuglia delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente ha eseguito un controllo in un'abitazione del Comune di Rimini dove hanno trovato un cane di razza Setter inglese al quale il proprietario aveva applicato un collare elettrico. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che le voci raccolte corrispondevano alla verità in quanto la povera bestiola portava al collo il dispositivo elettronico in grado di emettere una scarica elettrica qual'ora il cane avesse abbaiato. Vista la gravità del fatto e accertato che il collare era perfettamente funzionante al momento del controllo, della situazione è stato informato il pubblico ministero di turno che ha disposto che sia il cane che il collare venissero posti sotto sequestro penale da parte delle Guardie Zoofile

Sebbene questo strumento sia facilmente acquistabile – tanto da essere presente su diversi portali di vendita online e in diversi negozi fisici– la legge ne vieta l’utilizzo. Lo strumento può infatti determinare, oltre all’ovvio dolore causato dalle scariche elettriche, anche una condizione di persistente timore e di depressione nell'animale che lo indossa, tale da determinare un vero e proprio maltrattamento. Il proprietario, giunto sul posto poco dopo, veniva deferito in stato di libertà all' Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544 TER e detenzione del cane in condizioni incompatibili con la sua natura, fattispecie disciplinata