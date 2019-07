Approfitta dei saldi per rubare in un negozio, arrestato un malvivente

Nel pomeriggio di lunedì il personale delle Volantin è intervenuto in un negozio del corso d'Augusto dove, il personale della sicurezza, aveva appena bloccato due giovani malviventi che stavano rubando della merce approfittando dei numerosi clienti presenti all'interno per la stagione dei saldi. Entrambi marocchini già noti alle forze dell'ordine e residenti a Novefeltria, è emerso che un 25enne in copagnia di un 26enne avevano rotto la placca antitaccheggio di una maglietta e stavano cercando di allontanarsi. Gli agenti hanno trovato il 25enne con indosso la refurtiva e lo hanno arrestato mentre il complice, che faceva da palo, è stato rilasciato.