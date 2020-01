Appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, arriva la condanna definitiva

La giustizia ha presentato il conto a un 44enne, originario di Recanati e residente a Misano Adriatico, condannato in via definitiva per appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. Il malvivente, che deve scontare una pena residua di 2 anni e 5 mesi, è stato rintracciato dai carabinieri che hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Ancona. Portato in caserma per le pratiche di rito, al termine degli accertamenti il 44enne è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".