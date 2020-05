"Apriamo i confini con la Germania", l'appello della Tosi. E un turista tedesco ricrea la spiaggia sul terrazzo

Aprire le frontiere con la Germania e l'Austria, "il Governo deve impegnarsi affinché in Europa torni in vigore l'accordo di Schengen. Non si puo' attendere un altro mese. Serve all'economia turistica italiana, alla Romagna e a Riccione". E' l'appello che arriva dal sindaco di Riccione, nel riminese, Renata Tosi che racconta anche la storia di in cittadino tedesco, Gerrit Fischer, e di un gruppo Facebook tedesco di Riccione con 725 membri nel quale in cui i fan teutonici della Perla verde si scambiano idee "e attendono con ansia la loro prossima vacanza".

Gerrit, che dice di aver già prenotato le sue vacanze riccionesi, ci passa le ferie da quando aveva due anni e ha scritto tre romanzi sulla Romagna "Adria-Express", "Coccobello", e l'ultimo, che è in stampa, "Riccionissimo". Gerrit ha persino ricreato la spiaggia di Riccione sul suo balcone a Bad Nauheim, dove ha sistemato tutto intorno gigantografie del litorale, una vera cabina, un lettino e un ombrellone, tutti souvenir di Riccione. "I tedeschi- ammette- sono attualmente ancora cauti. Alcuni politici tedeschi consigliano di andare in vacanza in Germania quest'anno. Ma molti non vedono l'ora di tornare finalmente nella loro amata Italia". D'altronde, "la costa adriatica e' vicina, facilmente raggiungibile in treno o in auto e c'e' un'amicizia tradizionale tra tedeschi e italiani. Il mio libro in uscita Riccionissimo ha un gran finale: tanta gente sulla spiaggia di Riccione che insieme al tramonto festeggia la fine del coronavirus".