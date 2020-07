Aquafan riapre i battenti, in fila dalle 6 del mattino per essere i primi a inaugurare la stagione

La voglia di andare all’Aquafan di Riccione era così grande, che qualcuno si è svegliato alle 6:00 per essere al parco già alle 8:00 di questa mattina. I primi a essere premiati da Patrizia Leardini, sono stati Maurizio e Emanuel, il primo residente ad Ancona, il secondo di Senigallia. Il signor Maurizio Moretti, viene da anni al parco acquatico con la sua famiglia: “Mio figlio è innamorato di Aquafan e Oltremare e siamo abbonati storici. Abbiamo aspettato questa apertura con trepidazione, e finalmente possiamo tornare a divertirci”. Per Emanuel Hoxhara, invece, è la prima volta assoluta all’Aquafan: “Un bellissimo parco, l’ho scoperto con il passaparola di amici. Mi sono svegliato alle 6 per essere qui prestissimo. Insieme al mio migliore amico volevamo essere i primi a entrare”. Per entrambi zainetto termico e borraccia brandizzati Aquafan, ricordando lo spirito ‘green’ di Costa Edutainment.

Come da tradizione, da 34 anni a questa parte, è stato Silvano Balducci, socio storico del parco acquatico, a girare le fatidiche due chiavi che sollevano la saracinesca di Aquafan, chiusa da metà settembre 2019. Ai cancelli, centinaia di ragazzi e anche molte famiglie, provenienti non solo dalla provincia di Rimini ma anche da altre parti d’Italia come Bologna, Modena, Venezia, Milano, Napoli, Roma. Un divertimento in sicurezza, garantito ogni giorno da oggi a settembre, con sanificazioni continue di tutti i gommoni e gli spazi, distanziamenti sotto l’ombrellone e in piscina, ma l’uso della mascherina esclusivamente richiesto all’ingresso, al punto informazioni, agli armadietti e ai punti food. Torna anche l’animazione quotidiana in ogni angolo del parco con Aquadancers e lo showman Franky. In Piscina Onde, da sabato 4 luglio, tornerà anche la Maxi Onda, in una versione speciale 2020. Non mancheranno poi un calendario di eventi, in collaborazione con brand nazionali e internazionali e, da fine mese, le dirette dagli Aquafan Studios degli amici di Radio Deejay. Già confermata la presenza di Rudy Zerbi per tutto agosto.