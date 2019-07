Archiviato il procedimento penale a carico dell’ex candidato sindaco 5Stelle

Non calunniarono, né diffamarono due poliziotti della Questura di Rimini, dicendo che questi in orario di servizio, facevano propaganda politica per i Cinque Stelle. E’ stato infatti archiviato dal giudice, il procedimento penale a carico dell’ex candidato sindaco 5Stelle, l’avvocato Davide Grassi (difeso dai legali Rachele Grassi e Gaia Galeazzi) e l’attivista del Movimento, Davide Ghinelli (difeso dagli avvocati Patrick Wild e Filippo Capanni). I due agenti che, erano stati sottoposti per analoghi motivi a procedimento disciplinare interno alla polizia poi annullato dal Tar, ritenevano di essere stati falsamente accusati di “lavorare” nell’ombra, al fine di unificare le liste dei candidati 5S, e abusando della propria posizione di pubblici ufficiali, promettendo incarichi politici e dirigenziali in cambio di un voto alla nuova formazione all’interno del Movimento. La decisione del gip, Benedetta Vitolo, dello scorso 19 luglio, ha quindi messo in evidenza come, le informazioni rilasciate in Questura da Grassi e Ghinelli, mancassero dei requisiti per la calunnia o la diffamazione perché i fatti attribuiti ai poliziotti non costituivano reato “ma integra al massimo - scrive il giudice Vitolo - un illecito deontologico e disciplinare”. I due poliziotti, uno in servizio alla Digos l’altro in Prefettura, durante la campagna elettorale avevano ricevuto una notifica di contestazione illecito per cui erano indagati e trasferiti ad altri servizi “per aver violato il divieto di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche sostenendo alcune candidature”. Due gli episodi a carico dei poliziotti, entrambi emersi dalle informazioni sommarie rilasciate Grassi, che solo per pochi giorni, prima di ritirasi dalla competizione, era stato candidato sindaco 5s e l’attivista del Movimento Ghinelli. La Procura ha anche archiviato l’indagine a carico degli agenti e il Tar annullato il trasferimento per uno dei due agenti perché “non faceva propaganda politica” in divisa.