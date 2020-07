Arcigay e Sardine scendono in piazza per combattere l'omo-transfobia e il razzismo

"La risposta più bella e colorata ai fondamentalisti estremisti delle Sentinelle in piedi che manifestano a Rimini a favore dell'odio omo-transfobico e discriminatorio. Una legge contro l'omo-transfobia è fondamentale, non passa giorno che le cronache non ci facciano sapere di violenze, insulti e aggressioni omo-transfobiche, e come il razzismo è una piaga della società". E' quanto si legge in una nota dell'Arcigay Rimini "Alan Turing" firmata dal presidente Marco Tonti

"Aggiungendosi alle varie centinaia di Sardine di Rimini, Arcigay ha potuto esprimere il suo messaggio antidiscriminatorio al "black lives matter" dicendo "black & rainbow lives matter". La legge contro l'omo-transfobia è già parte delle rivendicazioni delle Sardine, ma quando qualcuno scende in piazza per mettere il bersaglio sulle persone LGBT è necessario che tutti e tutte si espongano in difesa di chi viene messo al centro del mirino" prosegue la nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Bisogna dire chiaramente che non rimarremo in silenzio in presenza degli spacciatori d'odio e di disprezzo. Una società sana non può tollerarlo" conclude Tonti