Area camper non in regola: controlli senza sosta della Polizia locale

Sono diversi i controlli eseguiti anche nel mese di agosto da parte del Distaccamento di Viserba della Polizia Locale di Rimini, che si aggiungono a quelli già eseguiti nei mesi precedenti, nelle strutture ricettive del litorale nord della città, al fine di garantire il corretto svolgimento e il rispetto delle norme sulla gestione dell'attività imprenditoriale.

Questa volta è toccato a una struttura ricettiva area di sosta per camper, dal cui controllo è emerso l’esercizio abusivo dell’attività. La società avente in gestione il campeggio, infatti, non risultava aver effettuato la prevista segnalazione di inizio attività e, al momento del sopralluogo, ospitava nell’area di sosta circa 30 roulotte. Per tale infrazione è stato elevato un verbale amministrativo, per la violazione della legge regionale, di un importo pari a 1.000 euro, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria del legale rappresentante della società, che ha sede a Bellaria – Igea Marina, per aver omesso di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza i dati delle persone alloggiate. Le violazioni inoltre, saranno poste al vaglio delle competenti autorità per la valutazione di eventuali provvedimenti successivi come l’adeguamento alla Tassa di soggiorno, alla Tari e alle incombenze finanziarie di competenza della Guardia di Finanza.

"Continuiamo i controlli - dichiara l'assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad - al fine di garantire un adeguato livello di servizio alla clientela e contrastare situazioni che nulla hanno a che fare con l'offerta di qualità della nostra Riviera".

Immagine di repertorio