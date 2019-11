Area stazione, proseguono i lavori per la nuova piazza: completato lo spostamento della biglietteria Start

Proseguono gli interventi propedeutici alla realizzazione della nuova piazza della stazione ferroviaria di Rimini, prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area sottoscritto tra Comune, Rfi e Regione Emilia Romagna. Ieri sera infatti si sono concluse le operazioni di spostamento del manufatto adibito alla biglietteria di Start Romagna, che è stato posizionato nelle vicinanze del fabbricato viaggiatori di fronte alle fermate del Trasporto Pubblico Locale. L'intervento è stato portato a termine attraverso la sinergia tra Comune, Start, Rfi, Sistemi urbani, Metropoli, Prm, Amr, Cooperativa Co.ta.ri., Cooperativa Metis, Anthea.

Il progetto, che porterà alla realizzazione di una grande piazza pedonale quale nuova porta di accesso alla città, ha un costo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro a carico alla Società RFI e prevede la caratterizzazione dello spazio pubblico attraverso una serie di “isole ambientali” e la realizzazione di opere complementari di arredo urbano (impianto di pubblica illuminazione, fontana, sedute, realizzazione di aree verdi). Il programma delle opere di riqualificazione dell’area si concentrerà ora sulla viabilità: è infatti in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi collegamenti ciclopedonali su viale Cesare Battisti per la congiunzione con il Metromare.