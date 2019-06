Armata di mazza da baseball perseguita la nuova fidanzata dell'ex marito

Caso di stalking al femminile quello che vede una 44enne riminese finita nei guai per aver devastato l'ingresso dell'abitazione della nuova fiamma dell'ex marito. Lui, un 46enne, da tempo si era separato dalla donna proprio a causa del comportamento ossessivo di lei. Nonostante questo, però, la situazione non si era normalizzata e l'ex moglie all'improvviso era tornata nuovamente a casa costringendo il 46enne a vivere da separati in casa. La vita del poveruomo si era trasformata nuovamente in un inferno anche perchè, la ex folle di gelosia, aveva iniziato a sospettare che lui si fosse rifatto una vita e avesse allacciato una nuova relazione sentimentale. Erano così iniziati pedinamenti e appostamenti. Ovunque lui andesse, come per magia, appariva la 44enne che alla fine era riuscita a scoprire chi fosse la nuova fiamma dell'ex marito. E' stato a questo punto che la donna ha letteralmente perso la testa e, armata di mazza da baseball, si è presentata sotto l'abitazione della nuova compagna del 46enne. Nonostante le urla e gli insulti, la donna si è guardata bene dall'uscire dall'appartamento e, per tutta risposta, l'ex moglie ha iniziato a devastare campanelli e citofoni con la mazza da baseball. Un comportamento che le è costato una denuncia mentre, la rivale, si è vista costretta a trovare un'altra abitazione per essere sicura di non finire più nel mirino della 44enne.