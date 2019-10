Armato coltello rapina la farmacia comunale in pieno giorno

Rapina a mano armata in pieno giorno con un malvivente che, sotto la minaccia di un coltello, ha costretto i dipendenti della farmacia a consegnare i contanti. Il colpo è andato a segno nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, nella Farmacia Comunale numero 6 di via Euterpe a Rimini. Il rapinatore, col volto coperto, è entrato all'interno e ha puntato il coltello pretendendo il contenuto della cassa. Una volta ottenuto il bottino, ancora in corso di quantificazione, è fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre dalla farmacia è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. Gli inquirenti dell'Arma sono al lavoro, acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso, con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad indentificare l'autore della rapina.