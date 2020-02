Armato di badile minaccia un negoziante pretendendo il denaro che gli doveva

I carabinieri della Stazione di Villa Verucchio hanno denunciato a piede libero un 50enne riminese che, nel pomeriggio di lunedì, ha cercato di farsi giustizia da solo. L'uomo, secondo quanto emerso, si è presentato in un negozio di Poggio Torriana e ha affrontato il titolare con un badile. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stato un credito vantato nei confronti del proprietario e, in questa maniera, ha cercato di farsi giustizia da solo. Il negoziante ha chiesto aiuto ai carabinieri e, sul posto, è intervenuta una pattuglia trovandosi davanti il 50enne in forte stato di agitazione dovuto all'abuso di alcol. Riportato alla calma e disarmato, i carabinieri hanno provveduto ad identificarlo e a denunciarlo a piede libero oltre a sanzionarlo per ubriachezza in luogo pubblico.