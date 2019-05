Armato di piede di porco tenta di occupare abusivamente un appartamento

Nel pomeriggio di martedì, in via Labriola, il prorpietario di un'abitazione ha dato l'allarme facendo accorrere la polizia di Stato per un malvivente che si era introdotto nell'appartamento momentaneamente non abitato. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti un 29enne, già noto alle forze dell'ordine, che armato di piede di porco aveva scassinato un ingresso. Arrestato per tentato furto, il giovane si è difeso sostenendo di non essere un ladro. "Vivo in una roulotte e cercavo una casa da occupare abusivamente" si è difeso anche davanti al giudice nel processo per direttissima di mercoledì mattina. L'arresto del 29enne, difeso dagli avvocati Giancristofari e Paruscio, che ha anche un lavoro partime non è stato convalidato dal magistrato che non ha ravvisato la flagranza del reato.