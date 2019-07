Armato di taglierino mette a segno la rapina in banca in pieno giorno

Rapina "vecchio stile" martedì mattina a Rimini col malvivente che, prima di entrare in azione, si è calato sul viso la classica calzamaglia. Il colpo è andato in scena verso le 13 nella filiale di via Flaminia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna quando il rapinatore, entrato nell'istituto di credito eludendo i sistemi di sicurezza, si è infilato il travestimento ed ha estratto un taglierino. Sotto la minaccia della lama ha quindi costretto il cassiere a prelevare i contanti e a consegnarglieli. Una volta ottenuto il bottino, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione, il malvivente si è fatto aprire le porte ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre dall'istituto di credito è scattato l'allarme che ha fatto accorrere il personale della polizia di Stato. Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai video, possano emergere elementi utili per identificare l'autore del colpo. Sono in corso le ricerche degli agenti per riuscire ad individuare il rapinatore.