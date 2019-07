Armato di tronchesi pizzicato mentre ruba due biciclette

Nella notte tra mercoledì e giovedì una pattuglia della polizia di Stato, che verso l'1 stava transitando nella zona di piazzale Fellini a Marina Centro, ha notato un individuo sospetto che armeggiava intorno a due biciclette legate ad un palo. Gli agenti hanno deciso di fermarsi per osservare quanto stava accadento e, all'improvviso, hanno visto il malvivente che armato di tronchesi stava tagliando i lucchetti. Entrati in azione per bloccarlo l'uomo, poi identificato per un 33enne tunisino, si è rivoltato contro le divise iniziando a scalciare e spintonare per garantirsi la fuga. Bloccato non senza difficoltà, il nordafricano è stato poi ammanettato e portato in Questura per essere arrestato con l'accusa di tentata rapina.