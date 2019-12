Arredo urbano e asfaltature strade, Misano ricava dal bilancio circa 300mila euro

La giunta comunale ha deliberato due nuovi interventi per le strade di Misano. I due progetti, per complessivi 300mila euro, riguardano: il primo interventi di manutenzione straordinario degli arredi urbani nella zona turistica con uno stanziamento di 150mila euro; il secondo, anche questo per 150mila euro, l’asfaltatura di diverse strade comunali che saranno individuate dopo queste settimane di inverno fra quelle maggiormente bisognose di intervento.

I lavori saranno affidati entro la fine dell’anno e saranno completati prima di Pasqua e della stagione turistica.

Lo stanziamento complessivo deriva da risorse aggiuntive rispetto ai piani previsti e individuate nel bilancio del Comune.

Dichiarazione del Sindaco Piccioni Fabrizio: “Con una attenta gestione del bilancio siamo riusciti a recuperare delle somme che non erano preventivate e che invece, destinandole alla gestione del nostro patrimonio stradale, ci permetteranno da un lato di rendere la nostra città più accogliente per i turisti della prossima stagione estiva e dall’altro mettere in sicurezza diverse strade comunali nelle nostre frazioni”.