Arrestato dalla Squadra mobile lo stupratore del camping abbandonato

Il personale della Squadra mobile della Questura di Rimini ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un romeno 53enne, già identificato lo scorso 21 aprile, ritenuto essere l'autore di una serie di violenze sessuali e abusi nei confronti di un'ucraina 50enne. Il provvedimento è stato richiesto con urgenza dal sostituto Procuratore della Repubblica, Davide Ercolani, in ragione della gravità dei fatti contestati. Secondo quanto emerso il maniaco insieme al complice, un connazionale 34enne, aveva agganciato la vittima nei pressi della stazione ferroviaria promettendole un luogo sicuro e tranquillo dove passare l'epidemia. La donna aveva accettato l'offerta e si era ritrovata in una struttura abbandonata all'interno dell'ex camping "Carloni" di Viserba dove era iniziato il suo incubo. Dopo due settimane d'inferno, fatte di violenze e percosse, L'ucraina, approfittando di un momento di distrazione dei carcerieri, era riuscita a contattare un amico e a chiedere aiuto facendo scattare l'intervento della polizia di Stato che l'aveva portata in salvo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.