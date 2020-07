Arrestato il venditore abusivo che aveva aggredito gli agenti in centro storico

Lo scorso 18 luglio, nel corso dei servizi antiabusivismo, era stato fermato presso il mercato coperto cittadino e per darsi alla fuga, non si era fatto scrupolo di aggredire in maniera oltremodo violenta, come aveva già fatto molte altre volte, due agenti della Munnicipale e uno della polizia di Stato mandando quest’ultimo al pronto soccorso per un forte trauma alla testa. In questi tre giorni per tutto il riminese si sono concetrate le ricerche di "Billy", il senegalese 32enne già noto alle forze dell'ordine e clandestino in Italia, autore dell'aggressione. Nella mattinata di martedì lo straniero è stato intercettato nei pressi del parco Cervi dove, col suo armamentario di borse taroccate, stava cercando di venderne una a una signora.

Alla vista della pattuglia lo straniero ha cercato di disfarsi dei borsoni per poi fuggire nell'area verde ma, inseguito, è stato bloccato in via Milazzo dove però ha reagito violentemente aggredendo le divise e spedendo un agente in ospedale prima di essere bloccato e ammanettato. Il personale della Questura ha poi eseguito una perquisizione nell'appartamento del 32enne 59 borse e 7 giubbotti tutti rigorosamente taroccati. Alla fine "Billy" è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre per l’introduzione e la vendita di prodotti con segni falsi. Processato per direttissima mercoledì mattina, il giudice ha concesso il nulla osta all’espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Conseguentemente, il cittadino senegalese sarà accompagnato presso un Centro di Permanenza Temporanea, in attesa del rimpatrio.