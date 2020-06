Barba, 'bamba' e capelli: parrucchiere nascondeva la cocaina nel suo negozio in pieno centro. Arrestato

Shampoo, messa in piega, tagli di capelli e dosi di cocaina. Ben nascosta nel suo negozio. A finire nei guai è stato venerdì un parrucchiere 44enne, residente a Tavullia, nel Pesarese, ma con un negozio in centro a Cattolica. I carabinieri lo hanno arrestato dopo avere trovato all'interno dell'attività 8,3 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi. I militari dell’Arma hanno scovato e sequestrato nella sua abitazione anche 960 euro ritenuti provento di spaccio e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga. Stamattina per il parrucchiere, già noto alle forze dell'ordine, si terrà il rito direttissimo.



