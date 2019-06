Arriva il cumulo di pene e la giustizia presenta il conto

Nel pomeriggio di mercoledì, durante i controlli del territorio, i carabinieri della Stazione di Viserba hanno rintracciato e arrestato un barese 56enne già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini. L'uomo, infatti, deve scontare una pena residua di 4 anni e 3 mesi per un cumulo di condanne con sentenze passate in giudicato nell’ambito di cinque procedimenti penali instaurati per i reati di minacce, truffe ed appropriazione indebita. Portato in caserma per le pratiche di rito, il pugliese è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti".