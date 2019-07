Arriva in vacanza e scopre di essere ricercato, arrestato turista svizzero

Sognava una vacanza con gli amici in un hotel sul mare di Rimini ma, invece, si è dovuto accontentare di una cella nel carcere dei "Casetti". Surreale avventura per un italiano 42enne, residente nella confederazione elvetica, arrestato dalla polizia di Stato appena messo piede in albergo. Il suo nome, registrato dalla struttura ricettiva, ha fatto scattare l'allert in Questura in quanto su du lui pendeva un mandato di arresto. Rintracciato dagli agenti e portato negli uffici di corso d'Augusto è emerso che il 42enne era stato condannato a 6 mesi di reclusione per non aver versato gli alimenti alla ex moglie. Forse per dimenticaza, l'uomo non aveva mai presentato appello alla sentenza di primo grado che, diventando esecutiva nel 2017, ha dato il via a tutto l'iter facendolo diventare un ricercato. Al termine delle pratiche di rito, per il 42enne invece della stanza di un hotel si è aperta la porta di una cella.