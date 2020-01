Arrivano gli sconti sulle tariffe servizi e mense scolastiche

Un ulteriore sconto che abbatte le tariffe per le mense e le tariffe dei nidi di scuole di infanzia, nidi e primarie comunali e statali. Alla luce dalle stime aggiornate sulla base dei beneficiari al 15 gennaio 2020 è stato possibile incrementare ulteriormente l’abbattimento delle tariffe mensa per il periodo gennaio – giugno 2020 impiegando una somma che supera i 104 mila euro. In particolare, per quanto riguarda la scuola di infanzia comunale, il bonus passa dai 14 euro forfettari precedenti ai 20,58 euro per il periodo gennaio – giugno. Nelle scuole di infanzia e primarie statali, invece, l’abbattimento è calcolato sui singoli buoni pasto, e passa da 0,75 euro a 1,10 euro per il periodo gennaio giugno 2020. Per quanto riguarda i nidi di infanzia è confermata la riduzione di 14 euro in favore dei cittadini con isee inferiore a 43 mila 900 euro, a cui si potranno aggiungere altri benefici come il bonus nido, l’applicazione del bonus previsto dal progetto “Al nido con la Regione” e altre riduzioni comunali (-15% per ogni fratello e benefit legate a singole tipologie di reddito).

“Un ulteriore incremento – sostiene l’assessore ai servizi educativi Mattia Morolli – che porterà l’abbattimento delle tariffe a valori mai visti prima. Una possibilità data sia da interventi diretti del bilancio comunale che dalle risorse ottenute dalla Regione e dallo Stato, grazie alla valutazione di eccellenza dei nostri servizi mensa. La nostra diventa così una delle tariffe più basse in regione e l’unica, insieme a Bologna, ad offrire un menù tutto biologico. Ogni singolo euro delle misure è stato da noi indirizzato al diritto allo studio delle famiglie riminesi”.