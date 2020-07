Arrivano i lampioni intelligenti: risparmio energetico e controllo dell'inquinamento

E' iniziata da qualche giorno a Rimini l'installazione, da parte di Enel-X in qualità di gestore degli impianti di pubblica illuminazione della città, dei 90 dispositivi 'Diademe device', per un uso "intelligente" dell'illuminazione pubblica e un risparmio economico fino al 30%. Il progetto 'Diademe', spiega il Comune, si sviluppa nell'ambito del programma europeo 'Life' che prevede, da parte dell'Unione europea, l'erogazione di finanziamenti per progetti di salvaguardia dell'ambiente e della natura. Nel dettaglio, si tratta di un nuovo sistema di regolazione dell'illuminazione stradale, economicamente efficiente e progettato appunto per ridurre il consumo energetico del 30%. La sperimentazione, che oltre a Rimini si sta svolgendo nei Comuni di Roma e Piacenza, "sta dando risultati molto positivi che potrebbero cambiare il sistema di illuminazione della città nella direzione delle smart city", si spiega da Palazzo Garampi. Infatti, sottolinea l'assessore all'Innovazione digitale, Eugenia Rossi Di Schio, "oltre a ridurre il consumo energetico dell'illuminazione stradale, questo sistema consentirà anche la raccolta di dati per monitorare, ad esempio, l'emissione di Co2, in quanto sono inclusi nei sensori dei sistemi di misurazione del rumore ambientale, del traffico e dell'inquinamento atmosferico dell'area urbana interessata". I dispostivi installati, fa infine sapere l'amministrazione, "rimarranno, alla fine della sperimentazione prevista entro il 2020, a disposizione del Comune senza nessun onere", e la stessa amministrazione "potrà potenziare il progetto oppure semplicemente continuare a monitorare e gestire i dati di funzionamento".

