Arrivato il maltempo, grandinate a macchia di leopardo su tutto il riminese

Chicchi di grandine come sassi quelli che, nel pomeriggio di martedì, sono caduti a macchia di leopardo su tutta la provincia di Rimini. Il forte temporale, previsto nei giorni scorsi, si è abbattuto sulle città accompagnato da raffiche di vento che sono arrivate fino a quasi 70 chilometri all'ora nella parte sud. Al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione anche se i vai comandi delle polizie locali invitano gli automobilisti alla prudenza. L'unico allagamento si è registrato a Riccione, nel sottopasso di via Angeloni, con il personale della Municipale che ha provveduto a chiuderlo al traffico.