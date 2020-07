Il Codacons presenta esposto: "Troppi assembramenti nel locale, chiudete il Samsara"

La denuncia arriva dal Codacons che, presentando un esposto alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Rimini, chiede la chiusura del Samsara Beach di Riccione. Alla base dell'iniziativa dell'associazione, si legge in una nota stampa, sarebbe "la situazione di estrema gravità segnalata dai cittadini nell'ultimo weekend". Nel mirino, inoltre, ci sarebbero numerosi video e foto che stanno facendo il giro dei social network. Queste immagini, secondo la segnalazione del Codacons, "attestano come lo scorso fine settimana presso il Samsara Beach siano state violate le più basilari regole sul fronte coronavirus - spiega l'associazione. - Migliaia di giovani che ballavano in spiaggia attaccati uno all'altro, tutti rigorosamente senza mascherina e in totale sfregio delle regole sulla distanza minima. Un potenziale focolaio di coronavirus il Samsara Beach che, attirando giovani da tutta Italia, potrebbe far di nuovo esplodere l'allarme contagi nel nostro paese. Una situazione, purtroppo, non isolata, dal momento che giungono notizie di analoghi assembramenti anche presso altre spiagge e locali della penisola".

Per tale motivo il Codacons ha deciso di presentare oggi un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini, in cui si chiede di avviare indagini sull'episodio alla luce dei possibili reati contro la salute pubblica, accertando la responsabilità dei mancati controlli da parte sia del gestore del locale, sia delle forze dell'ordine, disponendo la chiusura al pubblico del Samsara Beach poiché non in grado di garantire il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine e valutando, in caso di accertati reati, misure cautelari nei confronti dei responsabili della spiaggia.