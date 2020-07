Assembramenti sui bus, Start: "Non spetta a noi garantire il rispetto delle regole e a intervenire"

Tramite social network, organi di informazione o direttamente al call center, Start Romagna riceve segnalazioni e richieste d’intervento a proposito di assembramenti sui bus, in particolare sulla linea 11. L'azienda di trasporto pubblico sottolinea come l’attività di controllo ed eventuale sanzione di comportamenti che trasgrediscono le norme anticontagio è regolamentata dai vari DPCM emessi al proposito in questi mesi, fino al più recente del 14 luglio. I Decreti pongono al centro la responsabilità del cliente/cittadino. "Alle Aziende - spiega la Start - spetta il compito di svolgere azioni precise di prevenzione e informazione sul corretto utilizzo dei bus. Start Romagna, oltre ad adempiere alle prescrizioni, ha emesso disposizioni interne a protezione degli autisti e per il contenimento dei contatti. A far fede è il DPCM del 26 aprile scorso (art. 9), che indica le autorità deputate ad assicurare l’esecuzione delle misure del Decreto, compreso l’obbligo del corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione dove previsti. Ciò, ovviamente con la nostra piena collaborazione e in un clima di dialogo e confronto, poiché è il nostro personale ogni giorno e ogni notte a bordo dei mezzi a monitorare la situazione".

"Start Romagna - aggiunge una nota stampa - è impegnata a diffondere informazioni e a monitorare il servizio. Autisti e verificatori a bordo dei bus si prodigano nel trasmettere le attenzioni definite dalle norme. Start Romagna inoltre ha dato indicazioni agli autisti di informare la centrale operativa al fine di comunicare le situazioni critiche alle forze dell’ordine ed eventualmente interrompere il servizio. E’ nostro compito mettere in servizio mezzi con tutte le prescrizioni, dall’informazione alla quotidiana sanificazione, per informare i clienti sulle regole di utilizzo. Ma non spetta a noi garantirne il rispetto e a intervenire in altro modo per gestire gli affollamenti a bordo".