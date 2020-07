Assembramenti sulla pista da ballo, arrivano le multe per Villa delle Rose e Byblos

Verbale del 400 euro per la Villa delle Rose e per il Byblos che, nel corso del fine settimana, sono stati visitati dai carabinieri della Comagnia di Riccione i quali hanno rilevato l'inosservanza delle norme anti-contagio nei locali pubblici. In entrambe le discoteche, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, la gente non rispettava la distanza sociale e quasi nessuno indossava le mascherine. Che i locali della movida fossero poco attenti alle nuove disposizioni era emerso già nelle settimane scorse quando, sui social, erano apparsi foto e video di serate scatenate poco compatibili con l'attuale situazione sanitaria. Oltre a trovare ragazzi e ragazze decisamente su di giri per gli alcolici, i carabinieri sono anche stati chiamati alla Villa delle Rose sabato notte per sedare una rissa tra i più facinorosi trovando due gurppi, uno di italiani e l'altro di albanesi, che si stavano picchiando.

