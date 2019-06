Atterrato al "Federico Fellini" il primo volo della tratta con Kiev

Terzo battesimo del volo nell’ambito di Summer 2019 all’Aeroporto Fellini di Rimini. Dopo Mosca operato da Pobeda Airlines e quello da Monaco di Lufthansa, è atterrato ieri, sabato 1 giugno, il primo volo proveniente da Kiev della compagnia SkyUp Airlines con 187 passeggeri a bordo. Ad attenderlo il tradizionale arco d’acqua realizzato dai mezzi dei Vigili del Fuoco di Rimini per il “battesimo del volo”. I passeggeri sono stati accolti da un welcome drink offerto dall’aeroporto di Rimini. I collegamenti con la capitale ucraina con SkyUp Airlines saranno effettuati 3 volte alla settimana - il lunedì, il mercoledì e il sabato - per tutta la stagione estiva, fino al 5 ottobre. Attesi per oggi, domenica 2 giugno, due nuovi atterraggi da Kharkiv e da Odessa sempre operati tramite Sky Up Airlines. Queste due nuove tratte collegheranno Rimini con le due città ucraine tutte le domeniche fino al 29 settembre.