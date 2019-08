Atti osceni davanti a due minorenni, il maniaco finisce in manette

Si è piazzato davanti alla recinzione di un parco acquatico di Riccione e, dopo aver attirato l'attenzione di due ragazzine minorenni, si è abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi. Le vittime, spaventate, sono corse dai genitori che hanno dato l'allarme ma, all'arrivo dei carabinieri, il pervertito era già sparito. Sono così iniziate le indagini dei militari dell'Arma di Riccione che, alla fine, hanno portato all'individuazione del maniaco, un 56enne riminese con alle spalle vicende simili, per il quale il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto l'arresto. Il gip Vinicio Cantarini, nell'accogliere le richieste del sostituto procuratore, ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo che è stato arrestato dai carabinieri. Portato in caserma per le pratiche di rito, il pervertito è stato quindi sottoposto ai domiciliari

