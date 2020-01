Ausiliaria del traffico cerca di multare automobilista che la investe

Brutta avventura per una ausiliaria del traffico, in servizio a Novafeltria, investita da un'automobilista pirata che stava per essere multato per sosta vietata. Tutto è avvenuto lo scorso 15 gennaio quando, nel pomeriggio, la donna aveva notato un veicolo parcheggiato in pieno centro che non aveva esposto il tagliando del parchimetro. L'ausiliaria, prima di prendere carta e penna per scrivere il verbale, ha atteso qualche minuto facendo il giro della piazza e, al suo ritorno, ha sorpreso la proprietaria che stava salendo nell'abitacolo. Avvicinatasi per elevarle la contravvenzione, l'automobilista appena ha capito quello che stava per accaderle ha acceso il motore ed è partita a tutta velocità centrando l'ausiliaria a un ginocchio e passandole sopra un piede con la gomma. Rimasta lievemente ferita, si è così presentata ai carabinieri di Novafeltria per sporgere denuncia e, grazie alle telecamere di videosorveglianza che controllano la piazza, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire all'auto e alla sua proprietaria. Quest'ultima, una 38enne di Novafeltria, convocata in caserma è stata identificata e denunciata a piede libero per violenza ad incaricato di pubblico servizio.