Ausl, cambiano le modalità di richiesta pannolini in questa fase d'emergenza

Ausl, cambiano le modalità di richiesta pannolini in questa fase d'emergenzaIn In questa fase d'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, cambiano le modalità di richiesta dei pannoloni. Per le prime prescrizioni ed attivazioni occorre inviare la documentazione alla mail aziendale "incontinenza.homecare@auslromagna.it". Se ciò non fosse possibile, l'utente può lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, all'interno del contenitore "Pannoloni Fater", che si trovano negli sportelli assorbenza nei consueti orari di apertura. L'utente sarà successivamente ricontattato dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico.

„Per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto è possibile contattare gli sportelli di Rimini telefonicamente al numero 0541 707407, martedì 8.30-13 e giovedì 13 - 18. Per Riccione numero 0541 608673, il lunedì 14.30 -18.30. Per informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza occorre telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In ogni caso la data di prossima consegna è indicata sulla bolla dell'ultima consegna ed è indicativa in quanto dovrà essere confermata telefonicamente dal fornitore Fater. Le scadenze di marzo-aprile-maggio 2020 dei Piani terapeutici di prodotti per assorbenza (pannoloni) sono state tutte prolungate al 30 settembre.“

