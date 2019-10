Auto da sogno in pista e su strada con il Porsche Festival

Auto da sogno in pista e sulle strade misanesi in occasione del Porsche Festival che, nel fine settimana, ha animato il Misano World Circuit con quello che è l'evento più iconico tra i molti organizzati ogni anno da Porsche Italia. Una due giorni dedicata interamente al brand e alla sportività che coinvolge clienti, Centri Porsche, Porsche Club, partner e tutti gli appassionati della celebre marca di auto sportive. L'autodromo il Misano World Circuit è stato un vero e proprio contenitore di eventi, in cui si è potuto respirare la vera essenza della casa automobilistica di Stoccarda. Durante il Porsche Festival, si è svolto anche il penultimo weekend della Porsche Carrera Cup Italia, che, per la prima volta, è stata corsa anche in notturna, regalando emozioni indimenticabili.

A scendere in pista per la Porsche Carrera Cup Italia 2019 il team Q8 Hi Perform con il suo pilota ufficiale, Diego Bertonelli, che sulla pista misanese ha rilanciato le proprie ambizioni in ottica campionato grazie al successo maturato in Gara 2 al culmine di un duello spettacolare “La reattività dell’auto alle sollecitazioni di un pilota è fondamentale per vincere – ha spiegato Bertonelli – ma, allo stesso tempo, ci sono dettagli nella sicurezza di guida che vengono sperimentati in pista per poi rendere più sicura la guida in strada. Per un pilota non è facile trovarsi al volante sulle strade normali perché si ha sempre la sensazione di andare piano".

Partner principale del Porsche Festival Q8 Hi Perform, che conferma il suo impegno al fianco di Porsche Italia. “Il Porsche Festival è una vetrina prestigiosa, un momento molto importante per la stagione motoristica italiana. Essere il main partner e vivere questa manifestazione da protagonisti al fianco di Porsche Italia è motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia. “Questa è stata anche l’occasione – ha spiegato Bisi – per inaugurare una nuova stagione densa di novità, interamente focalizzate sui nostri clienti, che interesseranno il programma loyalty. Tra le principali novità uno status premium, che offrirà ai nostri clienti più affezionati esclusivi vantaggi, e il lancio del nuovo catalogo StarQ8. Oltre ai premi più classici, abbiamo voluto dare molta attenzione al tema della charity inserendo, al suo interno, una sezione dedicata all’ambiente dove sarà possibile adottare un albero e seguirne la sua crescita. Ma, anche, incentivare le borracce di alluminio per contrastare l’utilizzo della plastica e sostenere l’esploratore Alex Bellini nel suo progetto di navigare i 10 fiumi più inquinati al mondo o aiutare la Fondazione Francesca Rava”.