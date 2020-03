Fermati per un controllo 'anticoronavirus': in auto avevano la droga

Continuano i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel dpcm tese al contrasto della diffusione del Coronavirus.

Ed è così che tra le strade deserte, nel cuore della notte, i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno sorpreso e tratto in arresto due uomini di nazionalità albanese, trovati in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I due, rispettivamente di 22 e 27 anni, mentre erano a bordo della loro auto e percorrevano la statale di Misano Adriatico in direzione nord hanno scorto da lontano i lampeggianti della gazzella dei Carabinieri: così hanno ben pensato di abbandonare il veicolo sul ciglio della strada e hanno tentato di dileguarsi a piedi.

I militari però, notata la strana manovra, hanno circondato l’intera area con l’ausilio degli equipaggi in turno e sono riusciti a rintracciare i due che, oltre a essere inottemperanti alla disposizione di permanere presso il proprio domicilio in assenza di un giustificato motivo - uno è risultato infatti residente a Morciano di Romagna e l’altro a Foligno - sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.

Quindi il controllo è stato esteso al domicilio dei due uomini, alloggiati in un residence di Riccione, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre alla somma contante di circa 2.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per i due sono così scattate immediatamente le manette e gli uomini sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia della Perla, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì. Inoltre si è proceduto alla contestuale denuncia per inosservanza delle disposizioni dell’autorità.